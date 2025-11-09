يعد المدرب المصري حسام البدري، أحد أفضل الرجال الذين تولّوا القيادة الفنية للنادي الأهلي عبر التاريخ.

وتحدث البدري في تصريحات خاصة "لمصراوي" عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال المدرب السابق للأهلي إن مباراة السوبر ستكون مثيرة وقوية لتواجد قطبي الكرة المصرية.

وأوضح البدري أن الأهلي الأقرب للفوز بكأس السوبر وفقا لنتائج المباريات الأخيرة.

وأكد على أن المدرب الذي سيفوز بالمباراة سيخطو خطوة كبيرة بالنسبة له، حيث سيقترب من قلوب الجماهير فضلا عن إثبات نفسه كمدرب حديث للفريق.

واختتم البدري حديثه قائلًا إن مثل هذه المباريات لا يُمكن أن يُحدد فيها لاعب بعينه، فكل اللاعبين يكونون مهمين في لقاءات القمة المصرية.

يُذكر أن مباراة الأهلي والزمالك ستقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري.