مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45

بيراميدز

كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"جميع اللاعبين مهمين".. حسام البدري يتحدث "لمصراوي" عن مواجهة الأهلي والزمالك

كتب : محمد القرش

09:27 ص 09/11/2025

خسارة الزمالك من الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعد المدرب المصري حسام البدري، أحد أفضل الرجال الذين تولّوا القيادة الفنية للنادي الأهلي عبر التاريخ.

وتحدث البدري في تصريحات خاصة "لمصراوي" عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال المدرب السابق للأهلي إن مباراة السوبر ستكون مثيرة وقوية لتواجد قطبي الكرة المصرية.

وأوضح البدري أن الأهلي الأقرب للفوز بكأس السوبر وفقا لنتائج المباريات الأخيرة.

وأكد على أن المدرب الذي سيفوز بالمباراة سيخطو خطوة كبيرة بالنسبة له، حيث سيقترب من قلوب الجماهير فضلا عن إثبات نفسه كمدرب حديث للفريق.

واختتم البدري حديثه قائلًا إن مثل هذه المباريات لا يُمكن أن يُحدد فيها لاعب بعينه، فكل اللاعبين يكونون مهمين في لقاءات القمة المصرية.

يُذكر أن مباراة الأهلي والزمالك ستقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك حسام البدري الأهلي والزمالك الأهلي ضد الزمالك كأس السوبر المصري السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان