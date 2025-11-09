ماذا يحدث عندما تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الأحد؟

تحدث باسم مرسي مهاجم المجد الليبي الحالى والزمالك الأسبق، عن مستوي أحمد سيد زيزو مع النادي الأهلي، إلى جانت علاقته بجماهير القلعة الحمراء خلال فترة تمثيله صفوف القلعة البيضاء.

وقال مرسي في تصريحات تلفزيونية:"زيزو لاعب كبير ومحترف، لكنه في الأهلي ليس نجم الشباك كما كان في الزمالك".

وأضاف:"الأهلي يضم أكثر من لاعب مميز قادر على خطف الأضواء، بخلاف ما كان عليه الوضع في الزمالك إذ كان زيزو هو النجم الأول للفريق".

وتابع نجم الأبيض السابق:"من وجهة نظري أرقام زيزو مع الأهلي ليست سيئة، لكنه لا يظهر بنفس البريق السابق لأن نتائج الفريق في الوقت الحالي لا تساعده على التألق، خاصة وأن الأداء الجماعي للأهلي ليس في أفضل حالاته".

وعن علاقته بجماهير الأهلي، قال:"البعض يعتقد أن بيني وبين جماهير الأهلي عداوة، لكن الحقيقة أنني أكن لهم كل احترام وتقدير، وكل ما حدث أنني كنت أسجل كثيراً في شباك الأهلي خلال فترتي مع الزمالك، وهو ما تسبب في غضب بعض الجماهير لأنني كنت سبباً في إنهاء سيطرة الأهلي على مباريات القمة التي استمرت لعشر سنوات".

وأتم حديثه قائلاً : "كنت دائماً أظهر بشكل مميز أمام الأهلي وأسجل أهدافاً حاسمة، وهذا ما جعل بعض الجماهير تربط بين اسمي وبين التفوق على فريقهم في تلك الفترة".