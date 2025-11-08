"4 أسماء السبب".. باسم مرسي يتحدث عن فشل عودته إلى نادي الزمالك

كشف باسم مرسي مهاجم المجد الليبي والزمالك الأسبق، عن السبب وراء فشل عودته إلى صفوف القلعة البيضاء بعد رحيله للاحتراف في الدوري اليوناني.

وقال مرسي في تصريحات تلفزيونية:"عند عودتي لنادي الزمالك خلال فترة البرتغالي جيمي باتشيكو، علمت أن هناك أربعة لاعبين من أصحاب الخبرات في الفريق رفضوا فكرة رجوعي من جديد إلى القلعة البيضاء".

وأضاف: "باتشيكو في ذلك الوقت قدم طلباً رسمياً إلى مجلس الإدارة من أجل إعادتي للفريق".

وأتم حديثه قائلاً:"فوجئ باتكشو بعدها برفض بعض اللاعبين الكبار لهذا القرار، وهو ما حال دون إتمام عودتي إلى الزمالك".