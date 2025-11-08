مصدر يكشف موقف خوان بيزيرا لاعب الزمالك من المشاركة في نهائي السوبر

"قبل مباراة السوبر".. وليد صلاح الدين يتحدث عن حالة إمام عاشور الصحية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف ثنائي الفريق خوان بيزيرا وعدي الدباغ، من المشاركة في مباراة نهائي السوبر غدا أمام الأهلي.

ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك غدا الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "محمد بن زايد"، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "البرازيلي خوان بيزيرا، لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، واكتفى بالجري الخفيف حول الملعب".

وأضاف: "غياب بيزيرا عن مران الفريق الختامي اليوم، يعني خروجه من الحسابات في مباراة القمة غدا الأحد لعدم الجاهزية الفنية".

وأشار المصدر ذاته: "هناك تفكير من جانب عبدالرؤوف بمفاجأة الأهلي، الدفع بالأنجولي خوان بيزيرا من بداية المباراة، على حساب الفلسطيني عدي الدباغ".

واختتم المصدر تصريحاته: " الدباغ سيحصل على دقائق فقط خلال مباراة نهائي السوبر غدا، نظرا لمعاناته من الإجهاد منذ مباراة بيراميدز الماضية في نصف النهائي".

ويذكر أن خوا بيزيرا، كان قد غاب عن مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري أمام بيراميدز، في اللقاء الذي أقيم يوم الخميس الماضي، على ملعب "آل نهيان".

