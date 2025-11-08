يرى أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك، أن من حق لاعبه ناصر ماهر أن يعبر عن غضبه بعد عدم استدعائه لمعسكر المنتخب الوطني خلال شهر نوفمبر الجاري.

وكان ناصر ماهر، لاعب فريق الزمالك قد انتقد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن بعد عدم اختياره بقائمة المنتخب بالمعسكر المقبل، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

وقال عبدالرؤوف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي الذي تم عقده اليوم السبت:"أرى أن اللاعب من حقه يغضب، وهو عبر عن غضبه بشكل محترم، ومن حقه أن يحزن لعدم انضمامه إلى المنتخب".

وأتم مدرب الزمالك تصريحاته بقوله: "بالنسبة لي قرار عدم ضم ناصر ماهر للمنتخب أغضبني شخصيًا، فهو أحد أهم اللاعبين في مصر حاليًا، وسيكون أحد العناصر الأساسية في النهائي، وسيظهر بشكل جيد".

يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قد أعلن في وقت سابق من اليوم قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر والذي ينطلق في الفترة من 10 إلى 18 بالإمارات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

موعد نهائي كأس السوبر

الأهلي سيلتقي نظيره الزمالك عند 05:30 من مساء يوم غد الأحد في نهائي كأس السوبر بعدما تأهل الأول على حساب سيراميكا كليوباترا فيما تأهل لاعبو القلعة البيضاء لمنافسات الدور ذاته على حساب بيراميدز.

