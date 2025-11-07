عند الحديث عن منصب مدير الكرة داخل النادي الأهلي، فليس هناك أي شك أو خلاف، أن الراحل ثابت البطل سيتصدر المشهد بقوة، فهو يعد أحد أبرز من شغلوا هذا المنصب داخل القلعة الحمراء، بل يرى البعض أنه الأفضل في التاريخ.

وبجانب الراحل ثابت البطل، يأتي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء الحالي سيد عبد الحفيظ، الذي يرى أغلب محبي وعشاق الأهلي، أنه أفضل من تولى منصب مدير الكرة داخل النادي، منذ وفاة ثابت البطل عام 2005.

مسيرة ثابت البطل مع الأهلي

وليس هناك أي شك على أن ثابت البطل كتب تاريخًا كبيرًا مع النادي الأهلي، خلال حراسته عرين الفريق لسنوات عديدة، قبل أن يعلن اعتزاله في عام 1991، بعد سنوات قليلة من اعتزاله، اتخذ المايسترو صالح سليم في عام 1995، رئيس الأهلي آنذاك، بتعيين البطل مديرا للكرة.

ولم يكن البطل مجرد مدير كرة فقط، لكنه نجح في وضع قواعد وأسس، جعلت ثابت البطل مدرسة متخصصة في إدارة كرة القدم، ونموذج يحتذى به ويقاس عليه أي مدير كرة يتولى هذا المنصب في الفترة الحالية.

واستمر البطل في فترته الأولى، لمدة 5 سنوات خلال الفترة من 1995 حتى عام 2000، نجح خلالها في تحقيق 9 بطولات مختلفة، ثم رحل للعمل في صفوف فريق الاتحاد الليبي.

وبعد 3 سنوات قضاها البطل في العمل داخل فريق الاتحاد الليبي، عاد مرة أخرى للعمل داخل الأهلي في المنصب ذاته، حقق في فترته الثانية مع الفريق بطولتين.

ثابت البطل.. مات حبا في الأهلي

وعلى الرغم من معرفة البطل إصابته بمرض السرطان في عام 2004، إلا أنه لم يبعد عن النادي الأهلي يومًا واحدًا، خلال تلك الفترة وكان حريصًا على مباشرة عمله داخل النادي باستمرار وعدم الابتعاد عنه.

ولعل من أبرز المواقف للبطل في هذه الفترة، بل والتي تعد من أبرز الرياضيين والمسؤولين تجاه فرقهم، هو إصرار ثابت على حضور مباراة الأهلي والزمالك في عام 2005، على الرغم من مرضه الشديد في ذلك الوقت، وهو السبب الذي جعل الأطباء ينصحونه بعدم الذهاب للقاء، ولكنه أصر على التواجد في الملعب.

وفي مباراة القمة عام 2005، تفاجأت الجماهير سواء داخل الملعب أو خلف الشاشات، باتجاه محمد أبو تريكة لاعب الأحمر آنذاك، إلى مقاعد بدلاء الأهلي، ويقبل رأس رجلاً يجلس بجانب البدلاء ويضع على جسده بطانية بسبب صعوبة الطقس، ليتضح بأنه مدير الكرة ثابت البطل، الذي رفض التخلي عن الفريق في هذا اللقاء.

وبعد نهاية المباراة بساعات قليلة، تفاجأ الوسط الرياضي المصري بخبر وفاة ثابت البطل فجر يوم 14 فبراير 2005، ليضرب أروع الأمثلة في عشق الكيان.

مسيرة سيد عبد الحفيظ كمدير كرة في الأهلي

ونجح سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي ومدير الكرة السابق، أن يخطو نفس خطى البطل، في منصب مدير الكرة، ليس فقط على سبيل البطولات أو حصد الألقاب، لكن في حرصه الدائم على إرساء قواعد النادي.

وشغل سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة في النادي لأول مرة في عام 2010، أي بعد اعتزاله كرة القدم ب 4 سنوات فقط، خلال تولي حسام البدري القيادة الفنية للنادي الأهلي، لم يكن أحد يعلم أن عبدالحفيظ سيكتب اسمه بحروف من ذهب في هذا المنصب داخل القلعة الحمراء.

وخلال سنوات طويلة قضاها عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة داخل الأهلي، نجح في حصد 26 بطولة مختلفة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالإضافة إلى حصد برونزية كأس العالم للأندية أكثر من مرة.

وفي الفترة التي قضاها عبد الحفيظ كمدير للكرة في الأهلي، نجح في أن يصبح أكثر مدير كرة في تاريخ القلعة الحمراء يتوج بالألقاب متفوقا على الراحل ثابت البطل.

تصريحات متشابهة بين عبد الحفيظ وثابت

وأظهر الثنائي عبد الحفيظ والبطل خلال تواجدها، في منصب مدير الكرة بالأهلي، احترامًا كبيرا لمبادئ النادي وحرص دائم في الحفاظ على مبادئ المارد الأحمر، من خلال تصريحات تتشابه بينهم كثيرا ومواقف تظهر وجه التشابه الكبير بين الثنائي.

وعقب رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى الزمالك في مطلع الألفية، حدثت ضجة كبيرة آنذاك نظرا للقيمة الكبيرة التي يتمتع بها التوأم، خاصة في ظل حديثها بأن الأهلي هو من رغب في رحيلهم، حيث تحدثا أن البطل قال: "شوف مصلحتك لأحدهما"، ليتعرض البطل مدير الكرة بالأهلي لهجوما كبيرا في ذلك الوقت.

وعلق البطل على هذا الأمر والهجوم ضده بعد رحيل الثنائي، قائلا: "النادي الأهلي هو اللي باقي والأفراد زائلون، جماهير لابد أن يعلم أن الأهلي خيره على الكل، وكل من لعب داخل الأهلي حصل على المقابل".

وقال البطل في تصريح آخر: "لسنا أصحاب المشكلة وما حدث منهما ليس نحن السبب وهما ولادنا وخدما النادي، البعض قال إن السبب جملة "شوف مصلحتك"، لكننا قلنا هذا عندما كان هدافا لأفريقيا، لأنه لاعب كبير وخدم النادي ونريد أن يختم حياته بشكل جيد، احتراف ويستفيد ماديا".

وعلى طريقة البطل، يحرص دائما عبد الحفيظ على إعلاء قيم ومبادئ الأهلي، كذلك التأكيد على أن النادي هو الأهم، فخرج عبد الحفيظ في أكثر من لقاء تليفزيوني، يقول: "لا يهمني من يرحل عن النادي الأهلي، لا يوجد لاعب أقوى من النادي ونظام الأهلي هو اللي يحكم وليس اللاعب".

