"احتل أفريقيا".. من هو أكثر رئيس نادي حقق بطولات في الزمالك ؟

يعد كمال درويش هو الرئيس التاريخي لنادي الزمالك من حيث عدد البطولات، التي حققها على صعيد فريق الكرة، حيث شهد النادي خلال ولايته حقبة تاريخية، على مختلف البطولات المحلية والأفريقية.

وتولى كمال درويش رئاسة نادي الزمالك، في فترة وصلت إلى 9 سنوات كاملة، شهدت رقم قياسي من حيث عدد البطولات.

حقق كمال درويش مع الزمالك 15 بطولة، في فترة ولايته التي بدأت عام 1996 وانتهت عام 2005 قبل أن يعود في أكتوبر عام 2013 على رأس مجلس معين بقرار من طاهر أبو زيد وزير الرياض، وقتها وحقق لقب وحيد وهو كأس مصر.

درويش نجح في قيادة سفينة ميت عقبة لتحقيق 3 بطولات للدوري الممتاز مواسم 2000/2001، 2002/2003، 2003/2004، إلى جانب بطولتين لكأس مصر موسم 98/99، 2001/2002، وأحرز بطولتين للسوبر المحلى أيضاً أعوام 2001، 2002، وموسم 2013\2014.

وحقق فريق كرة القدم كذلك بطولتي لإفريقيا أبطال الدوري أعوام 1996، 2002، وبطولتين للسوبر الأفريقي عامي 1997، 2003، وبطولة لأبطال الكؤوس عام 2000 وقبلها الأفرو أسيوي عام 1997، إلى جانب كأس الأندية العربية 2003، وكأس السوبر المصري السعودي 2003 أيضا ً.

وسيظل هذا العام بمثابة الطفرة التاريخية التي لن تنساها جماهير ميت عقبة مع ناديهم الذى حقق في هذا الموسم 6 بطولات كاملة تحت قيادة البرازيلي كارلوس كابرال.

وسيتغيب عن الأهلي، عدد من اللاعبين، وهم زياد الجهني بسبب الإيقاف، بينما سيغيب عن الفريق ريان حامد، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به في الركبة خلال الفترة الماضية، والتي أبعدتهم عن المشاركة مع الفريق.

اقرأ أيضاً:

أغلى لاعب داخل الزمالك

منذ مطلع الألفية.. أبرز 18 لاعبًا انضموا للزمالك ورحلوا في صمت



