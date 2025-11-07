منذ مطلع الألفية.. أبرز 18 لاعبًا انضموا للزمالك ورحلوا في صمت

"احتل أفريقيا".. من هو أكثر رئيس نادي حقق بطولات في الزمالك ؟

منذ مطلع الألفية الجديدة، شهد نادي الزمالك العديد من الصفقات التي لم تترك أي بصمة تُذكر في تاريخه، بعدما انضم اللاعبون ورحلوا سريعًا دون تأثير يُذكر، ليصبحوا ضمن قائمة الأسماء المنسية في القلعة البيضاء

ويستعرض "مصراوي"، أبرز هؤلاء اللاعبين الذين ارتدوا القميص الأبيض لفترات قصيرة ثم اختفوا عن المشهد الكروي.

1. حسام زينهم

انضم ظهير أيمن الشرقية للدخان إلى الزمالك موسم 2004-2005 ولم يقدم أي إضافة تُذكر ورحل بنهاية الموسم.

2. محمد أمين عودية

تعاقد الزمالك مع المهاجم الجزائري في يناير 2011 مقابل 200 ألف دولار وسط آمال كبيرة، لكنه فشل تمامًا في إثبات نفسه ورحل بعد موسم واحد فقط

3. محمود سمير

قدمه الزمالك خليفة لحازم إمام، وبدأ بشكل جيد لكنه سرعان ما تراجع أداؤه، ليخرج من الحسابات ويرحل بعد موسم واحد فقط.

4. محمد أبو خنجر

استقدمه الزمالك عام 2004 من السكة الحديد لتعويض بشير التابعي، لكنه لم ينجح في المهمة ورحل سريعًا.

5. فيليكس أوبواجي

المهاجم الغاني انضم عام 2001 ورحل في 2002 بعد موسم باهت لم يقدم خلاله أي شيء يُذكر

6. محمد سعيد قطة

انضم للزمالك عام 2011 بعد رحلة بين عدة أندية، ورغم بقائه ثلاث سنوات إلا أنه لم يشارك كثيرًا ليغادر دون بصمة تُذكر

7. مجدي عطوة

انضم من إنبي موسم 2006-2007 وسط توقعات بأن يكون خليفة محمد بركات في الملاعب المصري، لكنه لم يظهر بالشكل المنتظر ورحل سريعًا

8. إديسون سوزا

اللاعب البرازيلي شارك موسم 2005-2006 فقط، دون أن يقدم الإضافة الهجومية المنتظرة

9. كينج ساني

انضم عام 2005 من بيرامار البرتغالي وسط وعود كبيرة بأن يكون هداف الدوري، لكنه رحل بعد تجربة قصيرة لم ينجح خلالها في التسجيل

10. كريم الحسن

المدافع الغاني انتقل إلى الزمالك عام 2011 بعد تألقه في بلاده، إلا أنه ترك انطباعًا سيئًا خصوصًا بعد مباراة أتلتيكو مدريد الودية التي خسرها الفريق 4-1، ثم رحل في صيف 2012

11. خالد سعد

اللاعب الأردني الذي انضم صيف 2007 بعد تألقه مع الفيصلي، لم ينجح في فرض نفسه ورحل بعد موسم واحد فقط

12. طارق الجرموني

الحارس المغربي لعب موسم 2006 مع الزمالك قادمًا من الجيش الملكي، لكنه لم يستمر أكثر من ستة أشهر

13. جان جاك تيزي

الحارس الإيفواري شارك موسم 2006-2007 ولم يظهر بشكل مؤثر قبل رحيله

14. كوفي أوليه

اللاعب الغاني الذي انضم في يناير 2009 من الجيش الإيفواري، رحل بعد شهور قليلة دون بصمة واضحة

15. عماد زعترة

المهاجم الفلسطيني الذي خاض تجربة قصيرة في 2009 ولم يشارك رسميًا في أي مباراة

16. سيد مسعد

لعب موسمًا واحدًا في 2009-2010 دون أي تأثير يُذكر

17. إبراهيم آيو

انضم في 2009 وغادر في 2010 بعد موسم باهت لم يقدم خلاله ما يشفع له بالبقاء

18. أحمد فتحي بوجي

انضم بعد تألقه في كأس العالم للشباب 2009 كأغلى ناشئ في مصر مقابل مليوني جنيه، لكنه لم يثبت نفسه وغادر بعد فترة قصيرة.

