الزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثنائي الفريق أمام بيراميدز في كأس السوبر

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابة، التي تعرض لها ثنائي الفريق عدي الدباغ ومحمود بنتايج، خلال مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر.

وأعلن الجهاز الطبي للفارس الأبيض، أن إصابة الثنائي عبارة عن شد عضلي خفيف، سيخضعان لبعض الفحوصات الطبية، خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مشاركتهما في التدريبات.

وكان الفارس الأبيض، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز أمس الخميس، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان بنصف نهائي كأس السوبر، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وسيلاقي نادي الزمالك نظيره النادي الأهلي، يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، في نهائي كأس السوبر المصري.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف واحد.

