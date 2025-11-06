15 صورة أثارت الجدل في مباريات كأس السوبر اليوم

"هدفنا التتويج".. نجم الزمالك يتحدث عن فوز فريقه على بيراميدز في السوبر

أقيمت اليوم الخميس، مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري، والذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتمكن فريقي الزمالك والأهلي من حجز بطاقة العبور لنهائي السوبر، بينما فشل بيراميدز وسيراميكا في التأهل للمباراة النهائية.

وشهدت مباريات اليوم في السوبر المصري، عدة لقطات بارزة رصدتها الكاميرات، منها احتفال إمام عاشور وزيزو عقب تأهل الأهلي.

بجانب احتفال اللاعب شيكو بانزا المثير للجدل عقب حسم التأهل بركلات الترجيح، ورقصه في منتصف الملعب وحيداً.

كما شهدت مباراة الأهلي وسيراميكا لقطة مثيرة للجدل بعدما ارتطمت الكرة في يد ياسين مرعي لاعب الأهلي.

إقرأ أيضًا..

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وبيراميدز