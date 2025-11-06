مباريات الأمس
"نفذنا تعليمات توروب".. أول تعليق من الشناوي بعد تأهل الأهلى إلى نهائي السوبر المصري

كتب : نهي خورشيد

08:02 م 06/11/2025
أعرب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه وتأهله إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري، على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف.

وقال الشناوي في تصريحات عقب المباراة: "الحمد لله على المكسب النهارده، اللاعبون كانوا رجالاً ونفذوا تعليمات الجهاز الفني بدقة، وقدموا كل ما لديهم داخل الملعب، الأهم بالنسبة لنا هو أننا نجحنا في تحقيق هدفنا وصعدنا إلى النهائي".

وأضاف حارس الأهلي: "الآن علينا أن نغلق صفحة هذه المواجهة ونبدأ التفكير في المباراة النهائية".

وتابع الشناوي: "أي فريق سنواجهه في النهائي سيكون قوياً، سواء كان الزمالك أو بيراميدز، لكننا سنستعد جيداً، وسنبدأ من الغد التركيز الكامل على اللقاء القادم".

واختتم تصريحاته قائلاً:"إن شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا في النهائي، لأن أهم شيء بالنسبة لنا هو إسعاد جماهير الأهلي العظيمة التي دائماً تقف خلفنا وتساندنا في كل المواقف".

