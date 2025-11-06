مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

0 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

1 0
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

فيكتوريا بلزن

- -
22:00

فنربخشة

جميع المباريات

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

كتب - يوسف محمد:

03:59 م 06/11/2025
أعلن الدنماركي ياس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في المباراة المقرر لها بعد قليل، في إطار منافسات كأس السوبر المصري.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، جراديشار ومحمود تريزيجيه

وشهد تشكيل المارد الأحمر عودة أشرف بن شرقي، للمشاركة بشكل أساسي مع الأهلي، بعد مشاركته بديلا في مباراة الفريق الماضية أمام المصري البورسعيدي.

النادي الأهلي الأهلي وسيراميكا كأس السوبر المصري مباراة الأهلي وسيراميكا نصف نهائي السوبر المصري

