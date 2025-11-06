"هناك قلق".. نجم الأهلي السابق يتحدث عن مباراة الفريق أمام سيراميكا في

أعلن الدنماركي ياس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في المباراة المقرر لها بعد قليل، في إطار منافسات كأس السوبر المصري.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، جراديشار ومحمود تريزيجيه

وشهد تشكيل المارد الأحمر عودة أشرف بن شرقي، للمشاركة بشكل أساسي مع الأهلي، بعد مشاركته بديلا في مباراة الفريق الماضية أمام المصري البورسعيدي.

