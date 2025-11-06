مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
14:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

- -
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

شتوتجارت

- -
22:00

فينورد

أحمد صابر يشكو إنبي بسبب مستحقاته وحذف اسمه من الفريق

كتب : محمد عبد الهادي

01:27 ص 06/11/2025

أحمد صابر

أعلن أحمد صابر لاعب إنبي السابق وغزل المحلة، تقدمه بشكوى رسمية ضد الفريق البترولي بسبب مستحقاته لدى النادي.

ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة من الخطاب الذي وجهه للاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى نادي إنبي.

وكشف اللاعب في نص شكواه أن نادي إنبي قام بفسخ التعاقد من طرفهم دون إخطاره، وتفاجئه بحذف اسمه من قائمة الفريق.

وطالب اللاعب في شكواه بالحصول على 50% من قيمة عقده مع نادي إنبي، بعد عدم إخطاره برفعه من القائمة خلال 15 يوم من أخر مباراة رسمية.

واختتم اللاعب بيانه بأنه فوض المستشار محمد رشوان وإسناد الأمر إليه في الشكوى المقدمة لاتحاد الكرة.

