أحمد صابر يشكو إنبي بسبب مستحقاته وحذف اسمه من الفريق

أعلن أحمد صابر لاعب إنبي السابق وغزل المحلة، تقدمه بشكوى رسمية ضد الفريق البترولي بسبب مستحقاته لدى النادي.

ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة من الخطاب الذي وجهه للاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى نادي إنبي.

وكشف اللاعب في نص شكواه أن نادي إنبي قام بفسخ التعاقد من طرفهم دون إخطاره، وتفاجئه بحذف اسمه من قائمة الفريق.

وطالب اللاعب في شكواه بالحصول على 50% من قيمة عقده مع نادي إنبي، بعد عدم إخطاره برفعه من القائمة خلال 15 يوم من أخر مباراة رسمية.

واختتم اللاعب بيانه بأنه فوض المستشار محمد رشوان وإسناد الأمر إليه في الشكوى المقدمة لاتحاد الكرة.

إقرأ أيضًا..

أول 9 صور من الحوار المنتظر بين محمد صلاح ومجدي يعقوب

20 صورة لنجوم الأهلي والزمالك والمنتخب أجروا عملية زراعة شعر