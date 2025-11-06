"منعرفش".. ماذا قال مجلس الزمالك عن المدرب الجديد؟

خطف بلال عطية لاعب منتخب مصر للناشئين الأنظار بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، بشكل خاص بعد أدائه القوي رفقة منتخب مصر أمام هايتي، في افتتاح مباراة الفراعنة بمونديال الناشئين.

ولفت عطية الأنظار بقوة، في مباراة ناشئين الفراعنة أمام هايتي، حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، في اللقاء الذي انتهى لصالح المنتخب الوطني بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، استهل مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين بالفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

أبرز المعلومات عن بلال عطية

وبلال عطية ليس بغريب على جماهير الكرة المصرية، حيث أنه على الرغم من صغر سنه، إلا أن اسمه تردد كثيرا بشأن وجود رغبة من جانب العديد من الفرق الأوروبية في التعاقد معه.

ويبلغ عطية من العمر 17 عاما، فهو من مواليد 1 يناير 2008، وهو الفريق الذي يشارك به في قطاع الناشئين داخل الأهلي.

وفي شهر يوليو الماضي، خاض اللاعب صاحب ال 17 عاما، فترة معايشة في صفوف فريق شتوتجارت الألماني، الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب.

وموهبة عطية التي فرضت نفسها في قطاع الناشئين داخل الأهلي بقوة، جعلته محط اهتمام الكثير من الفرق الأوروبية، حيث كشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق أن برشلونة الإسباني، أرسل عرضا لقضاء اللاعب فترة معايشة في الفريق. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وعلى الصعيد الدولي، ظهر عطية رفقة ناشئين الفراعنة تحت 17 عاما، في 17 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف.

