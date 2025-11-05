مباريات الأمس
مصدر باتحاد تواركة يكشف لمصراوي حقيقة حسم انتقال فؤاد الزهواني إلى الأهلي

كتب : نهي خورشيد

09:43 م 05/11/2025
كشف عبد المولى الخنفري، المدير الإداري لنادي اتحاد التواركة، حقيقة مفاوضات الأهلى مع النجم المغربي الشاب فؤاد الزهواني.

وقال الخنفري في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"بخصوص اللاعب فؤاد الزهواني، المؤكد أن هناك مفاوضات مع عدة أندية أبدت الاهتمام باللاعب ولكن هذه المفاوضات لاتزال جارية".

وأضاف:" ولم يتم حتى الآن حسم وجهة اللاعب المقبلة، فإنه يتعذر علي النادي الإفصاح عن أطراف المفاوضات وتفاصيلها".

والجدير بالذكر أن الزهواني انتقل إلى صفوف نادي اتحاد تواركة في يناير 2025، توج مع منتخب المغرب مؤخراً بـ كأس العالم للشباب.

