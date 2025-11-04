مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

1 1
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

0 2
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

جميع المباريات

إعلان

عمري ما هروح.. ماذا قال شيكابالا عن احتمالية مواجهة فريقه للزمالك؟

كتبت-هند عواد:

07:03 م 04/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر
  • عرض 5 صورة
    فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر
  • عرض 5 صورة
    فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر (3)
  • عرض 5 صورة
    فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تأهل فريق G الناشط في دوري القسم الثاني، ويتولى شيكابالا قائد الزمالك السابق رئاسة مجلس إدارته، إلى دور الـ32 من كأس مصر.

وفاز فريق G على مركز شباب أطفيح، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في المرحلة الثانية من دور الـ64 من كأس مصر، ليتأهل إلى دور الـ32 من المسابقة.

وكان شيكابالا علق في وقت سابق، على احتمالية مواجهة الزمالك في دور الـ32 من كأس مصر، وقال في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لدينا مباراة ضد أطفيح وإذا فزنا سنلاعب فريق من الدوري الممتاز، وسكريبت كرة القدم يقول إننا سنلاعب الزمالك".

وأضاف: "الأمر سيكون صعبا إذا حدث، إبراهيم صلاح تحدث معي عن هذا الأمر، وقال لي لو حدث وقابلنا الزمالك، قلت له "مع نفسك بقى الماتش ده عمري ما هروح".

اقرأ أيضًا:

ثلاثي الأهلي يتجه إلى الإمارات للتواجد مع الفريق في كأس السوبر

"عمل كل الأخطاء".. تعليق ناري من حازم إمام على رحيل فيريرا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق شيكابالا شيكابالا الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"في حاجة ماسة إلى علاج".. مجدي الجلاد: دعواتنا لعمرو واكد بالشفاء العاجل
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
"في حاجة ماسة إلى علاج".. مجدي الجلاد: دعواتنا لعمرو واكد بالشفاء العاجل