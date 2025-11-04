عمري ما هروح.. ماذا قال شيكابالا عن احتمالية مواجهة فريقه للزمالك؟

ثلاثي الأهلي يتجه إلى الإمارات للتواجد مع الفريق في كأس السوبر

تأهل فريق G الناشط في دوري القسم الثاني، ويتولى شيكابالا قائد الزمالك السابق رئاسة مجلس إدارته، إلى دور الـ32 من كأس مصر.

وفاز فريق G على مركز شباب أطفيح، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في المرحلة الثانية من دور الـ64 من كأس مصر، ليتأهل إلى دور الـ32 من المسابقة.

وكان شيكابالا علق في وقت سابق، على احتمالية مواجهة الزمالك في دور الـ32 من كأس مصر، وقال في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لدينا مباراة ضد أطفيح وإذا فزنا سنلاعب فريق من الدوري الممتاز، وسكريبت كرة القدم يقول إننا سنلاعب الزمالك".

وأضاف: "الأمر سيكون صعبا إذا حدث، إبراهيم صلاح تحدث معي عن هذا الأمر، وقال لي لو حدث وقابلنا الزمالك، قلت له "مع نفسك بقى الماتش ده عمري ما هروح".

