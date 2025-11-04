مباريات الأمس
الراتب ومدة العقد.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع الإيفواري إبراهيم دياباتي

كتب- محمد عبدالهادي:

01:10 م 04/11/2025
كشف الاعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل تعاقد الأهلي مع المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويبحث الأهلي عن ضم مهاجم في الانتقالات الشتوية لتعويض رحيل مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، ليكون إبراهيم دياباتي أولي صفقات الفريق في يناير.

وقال شوبير خلال برنامجه الاذاعي صباح اليوم الثلاثاء:" الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي لاعب فريق جايس السويدي".

وأضاف:" الأهلي سيدفع 1.2 مليون دولار، بدلا من 1.5 مليون دولار لنظيره السويدي، واللاعب سينضم بعقد مدته 4 سنوات، ويحصل على 200 ألف دولار عند التوقيع".

وأتم شوبير:" اللاعب سيحصل على 900 ألف دولار في موسمه الأول، ثم مليون دولار بموسمه الثالث وبعدها مليون و100 ألف دولار في الثالث والرابع".

الأهلي يعلن اختصاصات محمود الخطيب في مجلس الإدارة

"ياسين منصور رئيسًا".. الأهلي يُعلن تشكيل المكتب التنفيذي للنادي

