أشرف صبحي يكشف تفاصيل تطوير ستاد بورسعيد وخطط البنية الرياضية في مصر

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن اقتراب الانتهاء من ستاد بورسعيد، مؤكدًا أن العمل وصل إلى "إنجاز كبير" يستحق التهنئة لجماهير النادي المصري. وأضاف أن الجماهير طالبت بوضع شعار النادي على مقاعد الاستاد، وتمت الموافقة رسميًا على هذا الطلب.

وقال الوزير في تصريحات عبر برنامج "الناظر" بقناة "النهار"، إن جهودًا كبيرة بُذلت خلال الفترة الماضية لتوفير أرض مناسبة للنادي والانتهاء من كافة تفاصيل مشروع الاستاد، مشيرًا إلى أن افتتاحه قد يكون في شهر يناير المقبل، وذلك بعد اكتمال أعمال الزراعة الشتوية لأرضية الملعب.

وأوضح صبحي أن الوزارة تقترب أيضًا من الانتهاء من تجهيز ستاد العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي استعراضه لحجم أعمال التطوير، أكد الوزير أنه خلال السنوات السبع الماضية جرى تنفيذ إنشاءات لتطوير البنية التحتية بقيمة بلغت 16 مليار جنيه، بينما بلغ حجم مشروعات القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع نحو 34 مليار جنيه.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الوزارة المتواصل ببرامج الشباب والرياضة والمدن الشبابية والصالات الرياضية، موضحًا أن مصر استضافت أكثر من 500 بطولة قارية وعالمية خلال السنوات الأخيرة، ضمن خطة تعزيز ملف استضافة كأس العالم والأولمبياد مستقبلًا.

وكشف صبحي عن وجود 2747 مشروع إنشاءات شبابية، و316 مشروعًا في القطاع الرياضي، إلى جانب الدور الكبير الذي يلعبه دوري مراكز الشباب في اكتشاف المواهب وإتاحة الفرص للمدربين.

وأكد أن الرياضة أصبحت تمثل نحو 1.3% من الدخل القومي، مشددًا على جهود الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، مع تنفيذ 532 برنامجًا للشباب تحت 18 عامًا، و1050 برنامجًا آخر للفئة العمرية حتى 25 عامًا.