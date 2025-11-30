مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 0
14:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
16:05

ليفربول

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
16:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

نابولي

"صعبها بن رمضان".. شوبير يكشف قرار صدام من الأهلي ضد ديانج

كتب : محمد خيري

01:28 م 30/11/2025

أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات ملف مفاوضات مجلس إدارة الأحمر، لتجديد عقد المالي أليو ديانج لاعب الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

قال "شوبير"، في تصريحات إذاعية ببرنامجه "مع شوبير": "الأهلي لن يزيد عن المبلغ الذي عرضه على أليو ديانج للتجديد معه".

وأكمل: "من الممكن أن تكون هناك مرونة بعض الشئ، لكن مسؤولي القلعة الحمراء لن يسمحوا بحصوله على أرقام مبالغ بها، بعد ظهور محمد علي بن رمضان بشكل جيد في وقت غياب ديانج، وهو ما جعل هناك صعبة للاعب المالي".

وأضاف: "مسؤولو الأهلي قرروا عدم الرضوخ لمطالب اللاعب المالي، ويرغبون في استمرار ديانج لكن دون ضغوطات، تحسبًا لعدم حدوث أي مشاكل بين اللاعبين".

واختتم شوبير تصريحاته: "الأهلي لم يتلقَ أي عروض خارجية لضم إمام عاشور خلال الفترة الحالية، وإمام يسعى لاستعادة مستواه في الفترة الحالية لمحاولة اللحاق بمنتخب مصر في أمم إفريقيا".

أحمد شوبير الأهلي أليو ديانج

