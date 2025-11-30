"مش فني ولم أتوقع ذلك".. السولية يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، النادي الجديد، لصلاح مصدق، بعد فسخ عقده مع نادي الزمالك، لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" "صلاح مصدق ينتقل لنادي الوداد في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة وسيرفع قضية للحصول عليها".

وقام صلاح مصدق مؤخرا، بفسخ عقده مع نادي الزمالك، بعدما تقدم المحامي الخاص به، بإنذار ومهلة للحصول على مستحقاته، وانتهت دون فائدة ولا رد من النادي الأبيض، ليفسخ عقده من جانب واحد ويغادر القاهرة متجها إلى بلاده المغرب.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.