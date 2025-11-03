هل اقترب الأهلي من ضم مهاجم إيفواري؟.. مصدر مسؤول يرد

"وافقوا على تخفيض المقابل المادي".. الأهلي يقترب من حسم صفقة شتوية

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي حقيقة التوصل لاتفاق لضم المحترف الإيفواري بصفوف نادي جياس السويدي، إبراهيم دياباتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، إلى أن اللاعب معروض بالفعل على مسؤولي الأهلي ويلقى قبولاً لضمه، مضيفًا:" حدث بالفعل استفسار عن راتبه ومدى رغبة ناديه السويدي في التخلي عنه".

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي ترغب في التعاقد مع ثنائي هجومي أحدهما فوق السن وأخر تحت السن أو مهاجم فلسطيني.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام على قطاع الكرة لديه مجموعة من الأسماء يُفاضل بينها ولكن حتي الآن لم يستقر بشكل نهائي على الاسم الذي يرغب في ضمه فوق السن.

