مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

إيفرتون

كأس العالم تحت 17 عاما

كوستاريكا

1 1
14:30

الامارات

كأس العالم تحت 17 عاما

اليابان

2 0
15:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

0 1
17:45

إيطاليا

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كالياري

جميع المباريات

إعلان

هل اقترب الأهلي من ضم مهاجم إيفواري؟.. مصدر مسؤول يرد

كتب : مصراوي

06:39 م 03/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي
  • عرض 5 صورة
    المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي
  • عرض 5 صورة
    المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي
  • عرض 5 صورة
    المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي حقيقة التوصل لاتفاق لضم المحترف الإيفواري بصفوف نادي جياس السويدي، إبراهيم دياباتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، إلى أن اللاعب معروض بالفعل على مسؤولي الأهلي ويلقى قبولاً لضمه، مضيفًا:" حدث بالفعل استفسار عن راتبه ومدى رغبة ناديه السويدي في التخلي عنه".

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي ترغب في التعاقد مع ثنائي هجومي أحدهما فوق السن وأخر تحت السن أو مهاجم فلسطيني.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام على قطاع الكرة لديه مجموعة من الأسماء يُفاضل بينها ولكن حتي الآن لم يستقر بشكل نهائي على الاسم الذي يرغب في ضمه فوق السن.

اقرا أيضًا:

موقف خوان بيزيرا من المشاركة مع الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر

"لن أكون متواضعًا".. رد حاسم من رونالدو على السؤال الصعب بخصوص ميسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم دياباتي الأهلي صفقات الأهلي الانتقالات الصيفية سيد عبد الحفيظ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير