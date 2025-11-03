مباريات الأمس
رغم الابتعاد.. إمام عاشور يصل المطار لمرافقة بعثة الأهلي في الإمارات

كتب : محمد خيري

11:30 ص 03/11/2025
    إمام عاشور في المطار 2
    إمام عاشور في المطار 1

وصل منذ قليل إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، لمرافقة بعثة الأحمر المتجهة إلى الإمارات.

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في منافسات بطولة كأس السوبر المصري، التي ستقام في الإمارات، بصفته حامل لقب الدوري الممتاز.

وغاب إمام عاشور عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الماضية بسبب عدم اكتمال جاهزيته، بعدما تعافى مؤخرًا من إصابته بفيروس A الذي تعرض له في سبتمبر الماضي.

جدر بالذكر، أن الأهلي يفتتح مشواره في بطولة كأس السوبر المصري، باللقاء الذي يجمعه أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي من البطولة مساء يوم الخميس المقبل.

إمام عاشور رغم الابتعاد النادي الأهلي مطار القاهرة

