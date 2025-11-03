مباريات الأمس
خوان بيزيرا لاعب الزمالك يُرزق بمولوده الأول (صور)

كتب : محمد القرش

10:16 ص 03/11/2025
    بيزيرا مع زوجته في غرفة العمليات
    زوجة بيزيرا في غرفة العمليات
    زوجة بيزيرا
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    بيزيرا مع مدير تعاقدات نادي الزمالك

احتفل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوان ألفينا بيزيرا، بوصول ابنته ماريا التي وّلدت صباح اليوم الإثنين.

وكان تعرض اللاعب البرازيلي لإصابة قوية في مباراة طلائع الجيش أمس الأحد، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة فريق الزمالك إلى دولة الإمارات اليوم، استعدادا لخوض بطولة كأس السوبر المصري 2025.

ويلاقي الزمالك نظيره بيراميدز في مباراة نصف النهائي، حيث تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر.

