كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طبيعة إصابة خماسي الفريق خلال مباراة الجيش الملكي المغربي.

الأهلي كان قد تعادل بهدف لمثله مع مستضيفه الجيش الملكي المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار طبيب الأهلي، عبر مقطع فيديو نشرته حسابات النادي اليوم السبت، إلى أن أشرف بنشرقي سيخضع لفحوصات بعدما شعر بآلام في أسفل عضلة الفخذ وسيتم إرسال التقرير للمنتخب المغربي الذي كان يضم بصفوفه مواطنه لبطولة كأس العرب قطر 2025.

وأوضح جاب الله أن محمود حسن "تريزيجيه" قد تعرض لإصابة بآلة حادة: "تعاملنا سريعًا مع الإصابة وحالته جيدة الآن"، مشيرًا إلى أن محمد شريف قد تعرض لكدمة في الحوض بعد ارتطامه في أرضية الملعب.

وأتم طبيب الأهلي تصريحاته بالتنويه إلى أن ياسر إبراهيم قد تعرض لإصابة بسيطة في العين فيما يعاني زميله ياسين مرعي من كدمة وتورم في مشط القدم.

وكان الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة ييس توروب قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة خمسة أيام عقب عودة الفريق من المغرب صباح اليوم السبت، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

