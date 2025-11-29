مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

باور ديناموز

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

ليدز يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"ماييلي يقود الهجوم".. التشكيل المتوقع لبيراميدز لمباراة باور ديناموز

كتب : مصطفى الجريتلي

10:55 ص 29/11/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز تحضر مباراة المصري وزيسكو (4)
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز تحضر مباراة المصري وزيسكو (1)
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز تحضر مباراة المصري وزيسكو (5)
  • عرض 25 صورة
    مران بيراميدز استعداداً لموقعة باور ديناموز في زامبيا (4)
  • عرض 25 صورة
    مران بيراميدز استعداداً لموقعة باور ديناموز في زامبيا (3)
  • عرض 25 صورة
    مران بيراميدز استعداداً لموقعة باور ديناموز في زامبيا (7)
  • عرض 25 صورة
    مران بيراميدز استعداداً لموقعة باور ديناموز في زامبيا (1)
  • عرض 25 صورة
    مران بيراميدز استعداداً لموقعة باور ديناموز في زامبيا (6)
  • عرض 25 صورة
    مران بيراميدز استعداداً لموقعة باور ديناموز في زامبيا (9)
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز (1)
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز (10)
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز (11)
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز (12)
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز (13)
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز (20)
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز (4)
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز (3)
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز (2)
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز (19)
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز (18)
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز (15)
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز (14)
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز (16)
  • عرض 25 صورة
    بعثة بيراميدز (17)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش على التشكيل الذي سيخوض به مباراة باور ديناموز الزامبي.

موعد مباراة باور ديناموز وبيراميدز

بيراميدز يحل ضيفًا على نظيره باور ديناموز عند السادسة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز أمام باور ديناموز

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

الهجوم : محمود زلاكة -فيستون ماييلي - مصطفى زيكو

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق ثلاثة نقا عن نهضة بركان المغربي المتصدر الذي فاز بمباراة الجولة الثانية على نظيره ريفرز يونايتد النيجيري المتذيل للترتيب برصيد نقطة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق باور ديناموز المركز الثالث بدون أي نقاط.

اقرأ أيضًا:

"قوة هجومية ضاربة".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام كايزر تشيفز

الموعد والقناة الناقلة لمباراة كايزر تشيفز والزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز موعد مباراة بيراميدز ديناموز وبيراميدز ديناموز يونايتد دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* الموعد والقناة الناقلة لمباراة كايزر تشيفز والزمالك
فصل نهائي.. قرارات عاجلة لوزير التعليم بشأن واقعة مدرسة عبد السلام المحجوب