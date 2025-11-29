ما سبب عدم عودة ثلاثي الأهلي إلى القاهرة؟

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش على التشكيل الذي سيخوض به مباراة باور ديناموز الزامبي.

موعد مباراة باور ديناموز وبيراميدز

بيراميدز يحل ضيفًا على نظيره باور ديناموز عند السادسة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز أمام باور ديناموز

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

الهجوم : محمود زلاكة -فيستون ماييلي - مصطفى زيكو

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق ثلاثة نقا عن نهضة بركان المغربي المتصدر الذي فاز بمباراة الجولة الثانية على نظيره ريفرز يونايتد النيجيري المتذيل للترتيب برصيد نقطة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق باور ديناموز المركز الثالث بدون أي نقاط.

