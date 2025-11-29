تحدث أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "الناظر مع شوبير" على قناة النهار مساء يوم أمس الجمعة عن العديد من الملفات الهامة بخصوص الكرة المصرية.

وقالد دياب خلال الحلقة إنه من الوارد أن يتم تخفيض أسعار تذاكر المباريات خلال الفترة المقبلة؛ إذ تعمل شركة تذكرتي على التحول من التذاكر المطبوعة إلى الرقمية مما يساعد على تخفيض سعر التذاكر، مشيرًا إلى أن عودة الحضور الجماهيري كانت مشروع متكامل بين عدة جهات: "الآن أصبح هناك موافقات أمنية بالحضور الكامل في أغلب الملاعب".

وأوضح رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أن اسم بطولة الدوري سيتغير بداية من الموسم المقبل مع تغيير عقد الرعاية بعد انتهاء عقد الرعاية الحالية ومن ثمّ ستكون هناك زيادة كبيرة في المكافآة المالية التي يحصل عليها صاحب لقب الدوري.

وأتم أحمد دياب تصريحاته بالتشديد على أنه لن تحدث استثناءات بخصوص الهبوط ولن يتم إلغائه كما حدث خلال منافسات الموسم الماضي، مشددًا:" هذا ما تم الاتفاق عليه مع الأندية قبل بداية الموسم الحالي ونعمل على مساعدة الأندية الجماهيرية على أن يكون لديها القدرة على الصعود مجددا للدوري الممتاز في حالة هبوطها".

نظام الدوري المصري 2025/26

وتُقام منافسات الموسم الجاري من الدوري 2025/26 بعد إلغاء الهبوط بنظام دور أول من 21 جولة ثم تخوض الأندية أصحاب المراكز السبعة الأولى المرحلة النهائية لتحديد الفائز باللقب فيما تخوض باق الأندية الأخرى منافسات للهروب من الهبوط.

