"ركلة جزاء وهدف".. ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي والجيش الملكي

كتب ـ يوسف محمد:

09:56 م 28/11/2025

فرحة لاعبي الجيش الملكي بالهدف أمام الأهلي

انتهى الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي والجيش الملكي المغربي، بتقدم الفريق المغربي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بينهما، في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف الجيش الملكي الوحيد في الشوط الأول، اللاعب محسن بوريكة في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد النادي الأهلي، رفقة الجيش الملكي، في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني".

ويطمح النادي الأهلي، إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي بدوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على شبيبة القبائل في الجولة الأولى، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق الجيش الملكي لتحقيق فوزه الأول في دوري المجموعات، بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الأولى، بهدف دون مقابل.

