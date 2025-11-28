"لن يكون الأخير".. قناة الأهلي تعلق على حبس وإيقاف رمضان صبحي

ماذا ينتظر حارس الزمالك بعد تحويله للتحقيق؟.. المفاجأة في رغبته

علقت قناة النادي الأهلي، على الأزمة التي تعرض لها رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والأحمر السابق.

وقررت المحكمة الدولية "كاس"، إيقاف رمضان صبحي لمدة 4 أعوام، بسبب التلاعب في تحليل المنشطات، كما تعرض اللاعب للحبس على ذمة قضية تزوير في أحد المعاهد، على أن يتم الحكم في الجلسة يوم 30 ديسمبر المقبل.

وقال عدلي القيعي مقدم برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي: "مين قلبه مش مقطعه على الظروف التي يمر بها رمضان صبحي؟، أي إنسان سوي يجب أن يشعر بالتعاطف، ويدعو له للخروج من هذه الأزمات على خير وبأقل الأضرار".

وأضاف: "لأن رمضان في الآخر هو نجم نزعل منه ساعات، لكن عندما يناله السوء، مشاعرنا كلها تتدفق، يجب أن يكون فيه تعاطف ورحمة ودعاء أن ربنا يعديها على خير".

واختتم القيعي: "ظاهرة المنشطات منتشرة، الكابتن رمضان ليس الأول ولن يكون الأخير، منذ عدة أعوام الكابتن شاكر عبد الفتاح في الترسانة، قال إنه طبق الظاهرة على فريقه وحذر منها، الناس لما تشعر بعد الرقابة، يمكن أن يستهين وهو يعطي العينة أو يحصل على أي دواء من أصدقائه".

