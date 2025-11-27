مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

سموحة

3 1
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

بتروجت

1 0
19:30

وادي دجلة

الدوري الأوروبي

بورتو

3 0
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

1 3
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

2 1
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

2 0
22:00

مالمو

الدوري الأوروبي

جينك

2 0
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

1 0
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

ريال بيتيس

1 0
22:00

أوتريخت

دوري المؤتمر الأوروبي

ستراسبورج

0 1
22:00

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

طرد 17 لاعباً في ربع نهائي كأس بوليفيا.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

09:27 م 27/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحداث ربع نهائي كأس بوليفيا 1_1
  • عرض 5 صورة
    ربع نهائي كأس بوليفيا_4
  • عرض 5 صورة
    شجار ربع نهائي كأس بوليفيا_5
  • عرض 5 صورة
    أحداث ربع نهائي كأس بوليفيا 2_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مواجهة فريقي بلومينج وريال أورورو حالة من الفوضى الجماعية، بعدما تم طرد 17 لاعباً وعضواً من الجهازين الفنيين إثر شجار عنيف اندلع خلال اللقاء، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 في ربع نهائي كأس بوليفيا.

وعقب إطلاق صافرة النهاية، سادت حالة من الفوضى بعد اشتعال التوتر بين الفريقين، إذ أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مشادة قوية تطورت إلى تبادل للكمات بين بعض اللاعبين وأفراد الجهازين الفنيين واضطرت الشرطة الموجودة في الملعب للتدخل واستخدام الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الوضع.

وبحسب صحيفة El Potosí البوليفية فإن الشرارة الأولى اندلعت عن طريق لاعب أورورو سيباستيان زيبالوس الذي قام بدفع اللاعبين، كما انضم إليه زميله خوليو فيلا موجهاً لكمات أثارت الفوضى بشكل أكبر.

وذكر التقريرأيضاً أن مدرب أورورو مارسيلو روبليدو، دخل في مواجهة مع أحد مدربي بلومينج قبل أن يتم دفعه ويسقط أرضا، مما اضطرار 20 شرطياً للتدخل بجانب سحب المدربين للاعبيهم إلى غرفة الملابس لتهدئتهم.

وأشهر حكم المباراة رينان كاستيلو البطاقة الحمراء لسبعة لاعبين من بلومينج وأربعة من أورورو، إضافة إلى طرد المدربين روبليدو وسوريا وعدد من مساعديهما، كما كان لاعب بلومينج سيزار ميناتشو تلقى بطاقة حمراء في وقت سابق من أحداث اللقاء.

وذكرت صحيفة Vision360 أن الحكم كاستيلو سيرفع تقريراً مفصلاً إلى لجنة الانضباط الرياضي في بوليفيا لاتخاذ إجراءات إضافية، خاصة بعد تعرض روبليدو لإصابة في الكتف وضربة في الرأس خلال الشجار ونُقل إلى المستشفى، فيما أصيب أحد مسؤولي بلومينج بكسر في عظمة الوجنة.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي بلومينج ضمن التأهل إلى دور نصف النهائي، رغم التعادل وذلك بعد بفضل تفوقه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواجهة فريقي بلومينج وريال أورورو ربع نهائي كأس بوليفيا طرد 17 لاعبا في ربع نهائي تعادل فريقي بلومينج وريال أورورو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب