طرد 17 لاعباً في ربع نهائي كأس بوليفيا.. ما القصة؟

شهدت مواجهة فريقي بلومينج وريال أورورو حالة من الفوضى الجماعية، بعدما تم طرد 17 لاعباً وعضواً من الجهازين الفنيين إثر شجار عنيف اندلع خلال اللقاء، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 في ربع نهائي كأس بوليفيا.

وعقب إطلاق صافرة النهاية، سادت حالة من الفوضى بعد اشتعال التوتر بين الفريقين، إذ أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مشادة قوية تطورت إلى تبادل للكمات بين بعض اللاعبين وأفراد الجهازين الفنيين واضطرت الشرطة الموجودة في الملعب للتدخل واستخدام الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الوضع.

وبحسب صحيفة El Potosí البوليفية فإن الشرارة الأولى اندلعت عن طريق لاعب أورورو سيباستيان زيبالوس الذي قام بدفع اللاعبين، كما انضم إليه زميله خوليو فيلا موجهاً لكمات أثارت الفوضى بشكل أكبر.

وذكر التقريرأيضاً أن مدرب أورورو مارسيلو روبليدو، دخل في مواجهة مع أحد مدربي بلومينج قبل أن يتم دفعه ويسقط أرضا، مما اضطرار 20 شرطياً للتدخل بجانب سحب المدربين للاعبيهم إلى غرفة الملابس لتهدئتهم.

وأشهر حكم المباراة رينان كاستيلو البطاقة الحمراء لسبعة لاعبين من بلومينج وأربعة من أورورو، إضافة إلى طرد المدربين روبليدو وسوريا وعدد من مساعديهما، كما كان لاعب بلومينج سيزار ميناتشو تلقى بطاقة حمراء في وقت سابق من أحداث اللقاء.

وذكرت صحيفة Vision360 أن الحكم كاستيلو سيرفع تقريراً مفصلاً إلى لجنة الانضباط الرياضي في بوليفيا لاتخاذ إجراءات إضافية، خاصة بعد تعرض روبليدو لإصابة في الكتف وضربة في الرأس خلال الشجار ونُقل إلى المستشفى، فيما أصيب أحد مسؤولي بلومينج بكسر في عظمة الوجنة.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي بلومينج ضمن التأهل إلى دور نصف النهائي، رغم التعادل وذلك بعد بفضل تفوقه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.