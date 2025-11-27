أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن حالة الإجماع على حب وتقدير الراحل محمد صبري تعكس المكانة الكبيرة التي تمتع بها داخل القلعة البيضاء، مشددًا على أن الزمالك كان أول نادٍ يبتكر فكرة مباراة الاعتزال في الملاعب المصرية تكريمًا لنجومه.

وتحدث صلاح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك عن مواجهة الأبيض المرتقبة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الفريق الجنوب أفريقي مميز وقوي، وقد خسر بصعوبة أمام النادي المصري في مباراته الأخيرة.

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه من الضروري أن يثبت المدير الفني أحمد عبد الرؤوف تشكيل الفريق في المرحلة الحالية، لما يمنحه ذلك من استقرار فني وثبات في الأداء.

وأبدى محمد صلاح أمنيته برؤية اللاعب بنتايج في مركز الجناح الأيسر خلال مواجهة كايزر تشيفز، معتبرًا أن إشراكه قد يمنح الزمالك حلولًا هجومية إضافية.

كما شدد على أن مركز المهاجم الصريح هو الأفضل للتونسي سيف الدين الجزيري، مؤكدًا أن اللاعب يُقدّم مردودًا قويًا عندما يلعب في مكانه الطبيعي داخل منطقة الجزاء.

واختتم محمد صلاح تصريحاته بثقة في قدرة الزمالك على تسجيل الأهداف وهز شباك كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن الفريق يمتلك الإمكانات الفنية التي تؤهله للعودة بنتيجة إيجابية.