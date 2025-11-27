مباريات الأمس
بعد تعرضه لحادث .. 5 معلومات عن نجل عماد النحاس

كتب : محمد عبد الهادي

02:26 ص 27/11/2025
تعرض أمس الأربعاء، محمد عماد النحاس، لحادث سير مروع نقل على إثرها لإحدى المستشفيات بسبب اصابته بنزيف وارتجاج بالمخ.

وقليلًا ما يتحدث عماد النحاس عن عائلته الكروية، ولكن يعتبر محمد عماد النحاس هو الإبن الأكبر لمدرب الأهلي السابق.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن محمد عماد النحاس كالتالي:

هو الابن الأكبر لعماد النحاس

درس في كلية هندسه كمبيوتر

يقدم محتوي على منصة التيك توك

يمتلك موهبة التمثيل وكان نفسه يبقى ممثل

كان يحلم بأن يكون لاعب كرة قدم ولكن لظروف ما لم يحقق حلمه

أكد أن والده دائما ما يدعمه في مستقبله ويحقق له كل متطلباته

أكد علي فخره بأنه نجل عماد النحاس نظرًا للنظرة التي يراها في أعين الناس

