آخر تطورات أزمة حبس رمضان صبحي نجم بيراميدز

سيد معوض: "ابني مظلوم وكان نفسي يكون فيه رؤية من النادي ومبقتش أحب اتكلم"

تصدر نجم نادي بيراميدز رمضان صبحي، المشهد في الوسط الرياضي خلال الساعات الماضية، بعد قرار المحكمة باستمرار حبس نجم بيراميدز و3 متهمين آخرين، حتى موعد الجلسة المقبلة يوم 30 ديسمبر.

وقررت محكمة جنايات الجيزة أمس الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، حجز الحكم في قضية نجم وسط بيراميدز و3 متهمين آخرين، بتهمة تزوير كراسات إجابات الامتحان الخاصة بمعهد الفراعنة العالي بمنطقة أبو النمرس، إلى يوم 30 ديسمبر المقبل 2025.

وأكد محامي رمضان صبحي أمس الثلاثاء، أن موكله ليس لديه أي علم بواقعة التزوير، وأنه كان يحول أموالا إلى المتهم الرابع الهارب حاليا، للحصول على شهادة إثبات قيد فقط بعيدا عن أي أمور تتعلق بالتزوير القانوني.

وحرص شريف إكرامي شقيق زوجة رمضان صبحي وزميله بفريق بيراميدز، على التواجد أمس بقاعة المحاكمة لمساندة رمضان في هذه الأزمة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قررت أيضًا يوم السبت الماضي تأجيل محاكمة رمضان صبحي إلى يوم أمس الثلاثاء، قبل أن تتخذ المحكمة قرار تأجيلها مرة أخرى حتى يوم 30 من الشهر المقبل.

وأزمة نجم وسط نادي بيراميدز، تعود إلى شهر مايو الماضي 2025، بعدما تم ضبط أحد الأشخاص يؤدي الامتحان بدلا منه، داخل معهد الفراعنة للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

أقرأ أيضًا:

كيف يتجنب رونالدو الغياب عن مباراة افتتاح البرتغال لكأس العالم 2026؟

"بينهم الشناوي وجراديشار".. 9 غيابات للأهلي في مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال