كتب الحكم الدولي المصري محمود البنا، آخر فصل في مسيرته، بإعلان اعتزاله التحكيم، بسبب ظروف إدارية غير عادلة، حسبما وصف.

محمود البنا صاحب الـ43 عاما، عُرف بـ"الحكم المأذون"، إذ أنه كان يعمل كمأذون شرعي، وتحدث البناء عن حياته الشخصية في حوار متلفز، قائلا: "بينادوني فى عملي كمأذون شرعى يا كابتن محمود، لأن التحكم هى الوظيفة التى أخذت وقت أكبر من حياتى، وأنا قبل التحكيم لعبت كرة فترة طويلة فى نادى شباب قلين بكفر الشيخ ونادى بيلا على مستوى الدرجة الأولى لأكثر من 10 سنوات ثم التحقت بالتحكيم واعتزلت اللعب فى 2010 فى عمر 30 سنة".

وأضاف محمود البنا: "ولدت في قرية المنشية الكبيرة مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، والتحقت بالأزهر منذ الصف الأول الابتدائي حتى تخرجت من جامعة الأزهر، بدرجة ليسانس شريعة وقانون بجامعة طنطا، ثم حصلت على ماجستير فى القانون عام 2007 من جامعة المنوفية".

وأشار إلى أنه التحق بالأزهر، لأن عمره لم يكن يصل 6 سنوات، والتعليم العام كان لا يقبل بسن أقل، ولرغبة والديه في عدم تأخره في التعليم، التحق بالأزهر.

سبب اعتزال محمود البنا

كشف محمود البنا، سبب اعتزاله، وكتب في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "جاءت النهاية ليس بقرارٍ فني أو طبيعي، بل نتيجة ظروف إدارية غير عادلة، وقرارات افتقدت للمنطق والموضوعية داخل منظومة التحكيم، يقودها فكر شاذ عن بيئتنا الكروية، وفاقد للتقدير الحقيقي للكفاءات المصرية".

وأضاف: "لقد واجهت، خلال الفترة الأخيرة، حالة من التهميش والتقليل من شأن الحكام المصريين، لحساب توجهات شخصية ومصالح ضيقة، مما جعل الاستمرار في هذه المنظومة أمرًا لا يتناسب مع قيم العدالة والاحترام التي تربيت عليها داخل وخارج الملعب".

مسيرة محمود البنا

ظهر محمود البنا لأول مرة في الدوري المصري، يوم 3 فبراير 2013، وأصبح حكما دوليا منذ عام 2014.

وأدار محمود البنا، 247 مباراة طوال مسيرته كحكم ساحة، وأشهر 951 بطاقة صفراء، و30 بطاقة حمراء.

وكانت آخر مباراة أدارها محمود البنا قبل اعتزاله التحكيم، لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025، اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

