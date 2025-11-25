موقف حسين الشحات من مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

واصل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بالكرة بشكل منفرد، وذلك على هامش المران الجماعي الذي أُقيمت اليوم.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن الشحات تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها في وتر العضلة الخلفية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن اللاعب سيبدأ غدًا الأربعاء المشاركة تدريجيًا في التدريبات الجماعية بالكرة مع اللاعبين غير المسافرين إلى المغرب، ضمن خطة تجهيزه للعودة الكاملة للمباريات بعد مواجهة الجيش الملكي.

وأكد جاب الله أن حالة الشحات مطمئنة للغاية، وأنه سينهي خلال الأيام المقبلة المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، تمهيدًا لانضمامه بشكل كامل إلى التدريبات الجماعية عقب مباراة الجيش الملكي المغربي.

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء، استعدادًا لملاقاة فريق الجيش الملكي مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.