مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

0 0
18:00

ليبيا

الدوري المصري

بيراميدز

2 0
17:00

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مارسيليا

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

موقف حسين الشحات من مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد القرش

05:37 م 25/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات 1_3
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات (2)
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات (1)
  • عرض 8 صورة
    احتفال حسين الشحات أمام خوان بيزيرا
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات (2) (1)
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بالكرة بشكل منفرد، وذلك على هامش المران الجماعي الذي أُقيمت اليوم.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن الشحات تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها في وتر العضلة الخلفية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن اللاعب سيبدأ غدًا الأربعاء المشاركة تدريجيًا في التدريبات الجماعية بالكرة مع اللاعبين غير المسافرين إلى المغرب، ضمن خطة تجهيزه للعودة الكاملة للمباريات بعد مواجهة الجيش الملكي.

وأكد جاب الله أن حالة الشحات مطمئنة للغاية، وأنه سينهي خلال الأيام المقبلة المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، تمهيدًا لانضمامه بشكل كامل إلى التدريبات الجماعية عقب مباراة الجيش الملكي المغربي.

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء، استعدادًا لملاقاة فريق الجيش الملكي مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين الشحات الأهلي أخبار الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية