أول رد من لاعب الأزمة في مباراة الأهلي والاتحاد بنهائي مرتبط السلة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فسرّ مالك محمد طه لاعب فريق شباب الاتحاد السكندري لكرة السلة الأزمة التي تسبب بها خلال مباراتهم أمام الأهلي في نهائي دوري المرتبط مساء يوم أمس الإثنين.

مع نهاية مباراة فريقي تحت 18 عامًا ظهر لاعب الاتحاد مالك طه وهو يلقي الكرة تجاه لاعبي الأهلي وهم يحتفلون لتنشب مشادات كلامية وبالأيدي بين الطرفين وسط تدخل أمن الصالة والحضور لفضها، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

وكتب مالك طه عبر حسابه الشخصي بمنصة فيسبوك اليوم الثلاثاء:"اعتذر أنا مالك محمد طه لاعب الاتحاد 16 سنة لمدربين وجماهير نادي الاتحاد والنادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة السلة لرد فعلي غير المحسوب وقت عصبية لتعرضي للسب والإهانة من أحد لاعبي الأهلي أثناء وجودي بالملعب وخارجه على مرأى ومسمع من الجميع".

وأتم لاعب الاتحاد السكندري تدوينته بقوله:"أن جميع مدربيني ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة السلة يشهدوا لي بحسن الخلق".

فريق مرتبط الأهلي تحت 18 عاماً فاز على نظيره الاتحاد مساء أمس خلال المباراة التي استضافتها صالة الشباب والرياضة بمنطقة السادس من أكتوبر بنتيجة (65-53)، ليتقدم النادي الأحمر (2-1) بمجموع اللقاءات بإضافة نتيجة الفريق الأول ومع انسحاب الفريق الأول للاتحاد من مواجهة نظيرهم في الأهلي توّج لاعبو القلعة الحمراء بدوري المرتبط، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، استنكر عقب المباراة الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام الأهلي في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، مشيرًا إلى أنه سيوقع على اللاعب أكبر عقوبة في تاريخ النادي، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

