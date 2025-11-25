مباريات الأمس
إعلان

"لسنا طرفًا وشكرًا".. أول تعليق من مسؤولي الأهلي على التتويج بدوري مرتبط السلة

كتب : مصطفى الجريتلي

11:08 ص 25/11/2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي سعادته بتتويج فريق كرة السلة بالدوري المرتبط على حساب نظيره الاتحاد السكندري.

النادي الأهلي توّج مساء يوم أمس الإثنين بدوري المرتبط لكرة السلة بعد انسحاب فريق الاتحاد السكندري من مباراة إياب النهائي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

وقال العوضي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2 يوم أمس:"بالنسبة لنا لقد فزنا بالبطولة وشكرًا ولسنا طرفًا فيما حدث، النادي الأهلي يحترم كل قرارات اتحاد كرة السلة ونتحدث فقط عما يخص الأهلي".

وأتم مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي تصريحاته بالتنويه إلى أن لاعب فريق الاتحاد السكندري للشباب مازال صغير بالسن ويتعلم ولكن مافعله جعلهم يتواجدون بالملعب لمدة 4 ساعات:"يجب التعامل معه بطريقة صحيحة".

يذكر أنه مع نهاية مباراة فريقي تحت 18 عامًا ظهر لاعب الاتحاد وهو يلقي الكرة تجاه لاعبي الأهلي وهم يحتفلون لتنشب مشادات كلامية وبالأيدي بين الطرفين وسط تدخل أمن الصالة والحضور لفضها، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

