بينهم نجوم الأهلي والزمالك.. 9 لاعبين بدون نادٍ في الدوري المصري

كتب- محمد عبدالهادي:

06:01 ص 25/11/2025
مع اقتراب فتح باب قيد الانتقالات الشتوية في الدوري المصري، بدأت العديد من الأندية في وضع خطتها لتدعيم صفوفها والتحرك مبكرًا للتعاقد مع لاعبين جدد.

وبالتزامن مع مفاوضات الأندية المصرية مع العديد من اللاعبين، يبرز أكثر من اسم لاعب بدون نادٍ، سواء بعد فسخ تعاقدهم مع أنديتهم او انتهاء تعاقدهم.

ومن بين هؤلاء الاعبين المعلقين بدون نادٍ، يتصدر سام مرسي وطارق حامد وأيمن أشرف، وتأتي باقي القائمة كالتالي:

9 لاعبين مصريين بدون نادٍ

سام مرسي بعد فسخ تعاقده مع الكويت الكويتي

طارق حامد بعد انتهاء تعاقده مع ضمك السعودي

محمود متولي، أخر محطته كانت الاتحاد السكندري

ابراهيم ابواليزيد.. أخر محطته كانت نادي العهد اللبناني

أيمن اشرف.. أخر محطته كانت نادي البنك الأهلي

محمد بسيوني.. أخر محطته كانت نادي البنك الأهلي

الكسندر جاكوبسن.. خر محطته كانت نادي آر كي سي فالفيك الهولندي

محمود قاعود.. أخر محطته كانت نادي البنك الأهلي

وليد فتحي.. أخر محطته كانت نادي مسيمير القطري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سام مرسي طارق حامد لاعبين مصريين

