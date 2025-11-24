"بديل مصطفى شلبي".. حلمي طولان يعيد لاعبًا لقائمة بطولة كأس العرب

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن موقف لاعب الزمالك من الاستمرار مع الفريق

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، استبدال اللاعب مصطفى شلبي ـ المقيد في القائمة ـ بمحمد مسعد لاعب مودرن سبورت بالقائمة التي ستخوض منافسات بطولة كأس العرب.

موعد بطولة كأس العرب

وتستضيف دولة قطر منافسات بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

وأوضح اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر مساء اليوم الإثنين، أن التقارير الطبية أكدت صعوبة لحاق مصطفى شلبي بمباريات البطولة.

و قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني ضم اللاعب إسلام سمير ضمن قائمة الاحتياط تحسبًا لاستبعاد أي لاعب بسبب الإصابة.

وكان مسعد قد تواجد في قائمة منتخب مصر الثاني بمعسكر شهر نوفمبر الجاري، حيث شارك في مواجهتي الجزائر الوديتين قبل أن يتم استبعاده ثم عودته.

وينطلق معسكر المنتخب في الثانية عشرة والنصف ظهر يوم غد الثلاثاء، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر؛ استعدادًا لبطولة كأس العرب.

ويشهد المعسكر غياب لاعبي الأهلي والزمالك والمصري بسبب ارتباطهم مع أنديتهم في دوري رابطة الأبطال الإفريقية والكونفدرالية، على أن ينضم اللاعبون إلى المنتخب في قطر عقب انتهاء ارتباطاتهم.

مواعيد مباريات مصر في كأس العرب

وستكون مباراة المنتخب الأولى عند 04:30 عصر يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر على ملعب لوسيل.

وسيواجه منتخب مصر في الجولة الثانية نظيره الإماراتي على ملعب لوسيل عند 08:30 مساء يوم السبت الموافق 6 ديسمبر على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة نظيره الأردني على ملعب البيت عند 04:30 عصر يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر.

نظام التأهل في بطولة كأس العرب

وسيتم توزيع المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة على 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات بكل مجموعة إذ يتأهل أول وثانِ كل مجموعة إلى دور ربع النهائي الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب.

