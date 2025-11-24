نجم الزمالك السابق ينتقد شيكو بانزا: "غير مفهوم وعنده لا مبالاة"

"الحق ينتصر".. أول تعليق من زوجة إبراهيم شيكا بعد حفظ البلاغ

تحدث صلاح سليمان نجم الزمالك السابق، عن فوز الأبيض بالأمس على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال سليمان في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "الحالة الفنية للزمالك بالأمس أمام زيسكو كانت سيئة ولكن هي مباراة تكريمية لمحمد صبري".

وأضاف: "مباراة كان ينقصها بعض التفاصيل وحالة اللاعبين كانت غير جيدة ، ومستوى بعض اللاعبين متراجع مثل ناصر ماهر الذي يقدم هذه الفترة أداء مثير للاندهاش".

وتابع: "أحمد عبد الرؤوف مدرب جيد ولكن التوقيت ليس في صالحه، ووارد أن مباراة الأمس كانت تنتهي المباراة بالتعادل".

وواصل: "أحمد فتوح ومحمد إسماعيل أفضل لاعبين الزمالك في الوقت الحالي، وشيكوبانزا لاعب غير مفهوم وعنده لا مبالاة غير طبيعية في المباريات".