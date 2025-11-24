"يتوعدهم في خطاب".. ماذا فعل لاعب الزمالك قبل فسخ عقده؟

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن موقف لاعب الزمالك من الاستمرار مع الفريق

كشف مصدر مطلع حقيقة فسخ المغربي صلاح الدين مصدق، لاعب فريق الزمالك، عقده مع الأبيض لعدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وانضم صلاح مصدق إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي نهضة الزمامرة المغربي، بعد لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن ما حدث هو تقدم صلاح مصدق بإنذار عن طريق وكيله بفسخ التعاقد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وأضاف المصدر: "أوشكت المهلة التي تقدم بها وكيل اللاعب على الانتهاء، ولكن العقد لم يفسخ حتى الآن وعلى مسؤولي الزمالك تدارك الأمر سريعا".

واختتم المصدر، أن نادي الزمالك سوف يتحرك خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حل الأمور بشكل ودي، قبل فسخ عقد اللاعب بشكل رسمي، وتقدمه بشكوى ضد النادي.