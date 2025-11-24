مباريات الأمس
آخر التطورات الخاصة بأزمة حبس رمضان صبحي.. ما علاقة حارس الأهلي؟

كتب : مصراوي

06:32 ص 24/11/2025
  عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    وصول الكابتن رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    وصول رمضان صبحي لمحكمة شبرا الخيمة
  • عرض 15 صورة
    لحظة وصول رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي في ثاني جلسات محاكمته
  • عرض 15 صورة
    احتفال رمضان صبحي (3)
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي بالسيجار_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي يحتفل بالسيجار._Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي يتوج بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي يتوج بدوري أبطال أفريقيا1
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي يتوج بدوري أبطال أفريقيا2
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي يحتفل بالسيجار

لا تزال أزمة نجم وسط نادي بيراميدز رمضان صبحي، تسيطر على الأحداث في الشارع الرياضي المصري بشكل كبير في الساعات الماضية، بعد قرار المحكمة بتأجيل محاكمته حتى يوم غد الثلاثاء مع استمرار حبسه.

وقررت محكمة جنايات الجيزة يوم السبت الماضي 22 نوفمبر الجاري، تأجيل محاكمة رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، حتى غدا الثلاثاء، مع استمرار حبسهم، بتهمة تزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وأثار المحامي عمر هريدي جدلا كبيرا، خلال الساعات الماضية، بعدما أكد في تصريحات تليفزيونية أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، هو من عرف رمضان على الشخص الذي سهل مهمة هروبه من الامتحان ودخول شخص آخر بدلا منه.

كما أكد هريدي في تصريحاته التليفزيونية أمس الأحد، أن رمضان اعترف في التحقيقات، بأن هناك شخص حل محله في الامتحان بأحد معاهد السياحة والفنادق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "رمضان صبحي يتواجد في سجن الكيلو 10 ونص، ولم يقم أحد بزيارته في أول 24 ساعة له بالحبس".

