الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة دونجا

كتب : نهي خورشيد

01:01 ص 24/11/2025
    دونجا يخرج من مباراة الزمالك على نقالة (3)
    لحظة إصابة دونجا (4)
    لحظة إصابة دونجا (3)

كشف الدكتور جيرارد أوسو مانزانيت، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر تطورات إصابة نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق، التي تعرض لها خلال مباراة زيسكو الزامبي أمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، موضحاً نتائج الأشعة والفحوصات .

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الفحوصات أظهرت إصابة دونجا بجزع في الرباط الداخلي للركبة، مشيراً إلى أن اللاعب غادر المستشفى بعد إتمام الفحوصات والأشعة.

وأضاف أن دونجا سيخضع في الفترة المقبلة لبرنامج تأهيلي وعلاجي متخصص، دون كشف الجهاز عن مدة غيابه عن الفريق.

وفي سياق متصل، حقق الفريق الكروي بالقلعة البيضاء فوزاً على زيسكو الزامبي بهدف جاء بتوقيع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.

الزمالك إصابة نبيل عماد دونجا نبيل عماد دونجا مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي إصابة دونجا

