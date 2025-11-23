"مثير للدهشة".. نجم الأهلي السابق يطالب بجلوس الشناوي احتياطيا

تحدث أحمد أبو مسلم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن فوز الأهلي بالأمس على شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف.

وقال أبو مسلم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: "الأهلي قدم مردودا جيدا بالأمس وفوز مستحق نظرا لفارق الإمكانيات مع شبيبة القبائل".

وأضاف: "الهدف الذي تلقاه الأهلي بالأمس مثير للدهشة بسبب خبرات الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم والثنائي يلعب منذ فترات مع الأهلي".

وتابع: "محمد الشناوي خارج تركيزه ومستواه متراجع منذ فترة، ولماذا لا يبدأ شوبير اساسياً بدلا منه".

وأردف: "مصطفى شوبير هو الأجدر بحراسة مرمى الأهلي في الوقت الحالي، ولا بد من جلوس الشناوي احتياطيا في هذه الفترة بسب تراجع مستواه".

وواصل: "تريزيجيه قدم مباراة جيدة بالأمس وبدأ في العودة لمستواه لكنه مازال يعاني من الفردية في بعض الكرات".