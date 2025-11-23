مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

إيفرتون

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

اشبيلية

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

"مثير للدهشة".. نجم الأهلي السابق يطالب بجلوس الشناوي احتياطيا

كتب : محمد خيري

04:02 م 23/11/2025

اللاعب محمد الشناوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث أحمد أبو مسلم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن فوز الأهلي بالأمس على شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف.

وقال أبو مسلم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: "الأهلي قدم مردودا جيدا بالأمس وفوز مستحق نظرا لفارق الإمكانيات مع شبيبة القبائل".

وأضاف: "الهدف الذي تلقاه الأهلي بالأمس مثير للدهشة بسبب خبرات الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم والثنائي يلعب منذ فترات مع الأهلي".

وتابع: "محمد الشناوي خارج تركيزه ومستواه متراجع منذ فترة، ولماذا لا يبدأ شوبير اساسياً بدلا منه".

وأردف: "مصطفى شوبير هو الأجدر بحراسة مرمى الأهلي في الوقت الحالي، ولا بد من جلوس الشناوي احتياطيا في هذه الفترة بسب تراجع مستواه".

وواصل: "تريزيجيه قدم مباراة جيدة بالأمس وبدأ في العودة لمستواه لكنه مازال يعاني من الفردية في بعض الكرات".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد الشناوي أحمد أبو مسلم شبيبة القبائل الجزائري

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية