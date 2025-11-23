"اختبار صعب ورسالة للشناوي".. أول تعليق من مصطفى شوبير بعد فوز الأهلي على

استنكر نادي شبيبة القبائل الجزائري عدد التذاكر التي حصلت عليها جماهيره للدخول إلى استاد القاهرة؛ حيث مباراتهم أمام الأهلي.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

شبيبة القبائل خسر برباعية مقابل هدف على يد نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وذكر نادي شبيبة القبائل عبر بيان رسمي صادر عقب المباراة: “في أعقاب الأحداث التي جرت في استاد القاهرة بشأن بيع تذاكر مباراة فريقنا ضد الأهلي، نود تقديم التفاصيل التالية: خلال اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي كاف الذي عُقد قبل يوم من المباراة ضد الأهلي، تقرر منح عدد غير محدود من التذاكر".

وأضاف النادي الجزائري ـ عبر البيان ذاته ـ :"وضعنا شرط شراء هذه التذاكر عبر منصة (تذكرتي) وضرورة إيجاد حل عادل ومنصف لهذا القيد، وهو توفير التذاكر وفتح مكتب تذاكر خاص واستثنائي على مستوى الاستاد".

وتابع: "ولدهشتنا العامة، تم تقليص الحصة إلى 750 تذكرة، متجاهلين لوائح الاتحاد الإفريقي التي تنص على أن عدد تذاكر الفريق الزائر لا يقل عن 5٪ من عدد التذاكر المطروحة للبيع، وليس من عدد التذاكر التي تم بيعها".

وأردف النادي الجزائري: "كما نفاجأ ونستغرب من الفوضى والخلط الذي حدث بخصوص الدعوات والبطاقات المقدمة لنادينا، وقد لوحظ ذلك أيضًا خلال مراسم استقبال وفدنا، والتي كانت دون مستوى التوقعات".

وسترسل: "هذا أمر غير مقبول، رغم انتقال رئيس شبيبة القبائل إلى مقر الأهلي وحضوره مع جماهيرنا خارج الاستاد لمحاولة إيجاد حل بخصوص توفر التذاكر، ومع التزام نادينا الواضح بالاعتناء بهذه التذاكر، لم يُقدَّم أي حل بناء".

وشدد النادي الجزائري: "مثل هذا السلوك، الذي يخالف مبادئ اللعب النظيف واحترام الجماهير، لا يمكن التسامح معه أو قبوله وندعو الجهات المختصة للتدخل لضمان عدم تكرار هذه الإخفاقات ولضمان احترام حقوق جماهيرنا بالكامل، لقد حرص شبيبة القبائل دائمًا وسيستمر في ضمان وضع جماهيره في أفضل الظروف وحماية كرامتهم وضمانها".

وأتم النادي بيانه بـ: "تأسف إدارة شبيبة القبائل على هذا الحادث وتعتذر عنه، وتشكر جماهيرها على حضورهم وصبرهم رغم كل هذه الصعوبات".

