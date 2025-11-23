"حل بديل".. وزير الرياضة يكشف أخر تطورات أزمة أرض الزمالك

"عدد غير محدود من التذاكر".. بيان من شبيبة القبائل بشأن أزمة جماهيره خلال

"اختبار صعب ورسالة للشناوي".. أول تعليق من مصطفى شوبير بعد فوز الأهلي على

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أخر مستجدات أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، بعد قرار وزارة الإسكان بسحبها في الفترة الماضية.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "نواصل متابعتنا مع مسؤولو الزمالك خلال الفترة الأخيرة لحل أزمة أرض أكتوبر من النواحي القانونية، وأيضا الشكوى المقدمة من الأبيض".

وأوضح: "نادي الزمالك حصل على أرض أكتوبر من عام 2003 ولن نختص مسؤول محدد لهذا الشأن ولكننا منحنا النادي عدة فرص وأن يجددوا 3 مرات".

وتابع: "الأرض ملك مؤسسة وليست خاصة بشخص، ونأمل خلال الفترة المقبلة، أن يكون هناك حلول مناسبة لنادي الزمالك، حيث هناك تفكير في منح أرض بديلة للنادي من أجل الحفاظ على مصالحه".

وأختتم تصريحاته: "حديثنا عن مؤسسة ونأمل أن يكون هناك حلول وسيتم تقديمها في وقتا قريب ونحرص على متابعة الأوراق التي يقدمها نادي الزمالك بشكل دقيق، وقريبًا هيكون في حلول".