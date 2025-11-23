مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الجونة

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

زيسكو

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"حل بديل".. وزير الرياضة يكشف أخر تطورات أزمة أرض الزمالك

كتب : محمد خيري

11:41 ص 23/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر
  • عرض 8 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 8 صورة
    أرض الزمالك
  • عرض 8 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 8 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أخر مستجدات أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، بعد قرار وزارة الإسكان بسحبها في الفترة الماضية.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "نواصل متابعتنا مع مسؤولو الزمالك خلال الفترة الأخيرة لحل أزمة أرض أكتوبر من النواحي القانونية، وأيضا الشكوى المقدمة من الأبيض".

وأوضح: "نادي الزمالك حصل على أرض أكتوبر من عام 2003 ولن نختص مسؤول محدد لهذا الشأن ولكننا منحنا النادي عدة فرص وأن يجددوا 3 مرات".

وتابع: "الأرض ملك مؤسسة وليست خاصة بشخص، ونأمل خلال الفترة المقبلة، أن يكون هناك حلول مناسبة لنادي الزمالك، حيث هناك تفكير في منح أرض بديلة للنادي من أجل الحفاظ على مصالحه".

وأختتم تصريحاته: "حديثنا عن مؤسسة ونأمل أن يكون هناك حلول وسيتم تقديمها في وقتا قريب ونحرص على متابعة الأوراق التي يقدمها نادي الزمالك بشكل دقيق، وقريبًا هيكون في حلول".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك أرض الزمالك وزير الرياضة أشرف صبحي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم