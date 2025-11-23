مباريات الأمس
نجم الأهلي السابق: قلقان من مواجهة بيراميدز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد خيري

10:57 ص 23/11/2025
    الأهلي وبيراميدز
    الأهلي وبيراميدز
    أحمد عاطف قطة من مباراة الأهلي وبيراميدز
    الأهلي وبيراميدز
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (6)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (1)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (8)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (2)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (3)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (4)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (9)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (7)

أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق بيراميدز أصبح يمتلك فريقا قويا قادرا على منافسة الأهلي في الوقت الحالي.

وقال حسن مصطفى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: "لا يوجد فريق قادرا على تشكيل أي خطورة على النادي الأهلي سوى بيراميدز".

وأضاف: "فريق بيراميدز في الوقت الحالي يستطيع أن يفوز على الأهلي، وهذا حدث في الموسم الحالي في الدوري الممتاز".

وتابع : "أتمنى ألا يقابل النادي الأهلي فريق بيراميدز، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في النسخة الحالية، نظرا لقوة الفريق السماوي".

واختتم تصريحاته: "اتمنى أن يقابل فريق الأهلي، أي فريق غير بيراميدز، حال تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم".

ويقع النادي الأهلي في المجموعة الثاني بمجموعات دوري أبطال أفريقيا بجانب كلا من: شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي بيراميدز حسن مصطفى دوري أبطال أفريقيا

