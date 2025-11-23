الزمالك يعلن عن تفاصيل إصابة دونجا بعد الفوز على زيسكو

"لم يزره أحد".. مصدر يكشف كيف قضى رمضان صبحي ليلته الأولى في السجن؟

عاد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في المباريات رفقة الفريق، بعد غياب دام أكثر من شهرين خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة.

وكان إمام عاشور، شارك بديلا في مباراة المارد الأحمر أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري أمس، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقبل نزول إمام عاشور إلى أرضية الملعب، خطف الأنظار بشكل كبير، حيث ظهر وهو يخرج واقي الساق الخاص به واضعا عليه صورة زوجته، مما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الرابع للمارد الأحمر في مباراة الأمس، أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري، في اللقاء الذي انتهى برباعية مقابل هدف واحد لصالح المارد الأحمر.

ولم يظهر صاحب ال 27 عاما، كثيرا رفقة المارد الأحمر خلال الموسم الحالي، حيث تعرض لأكثر من إصابة منذ بداية الموسم، ابعدته عن الكثير من المباريات.

وشارك عاشور خلال الموسم الحالي في 3 مباريات فقط بمختلف البطولات حتى الآن، نجح خلالهم في تسجيل هدف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

حقيقة معاقبة الزمالك لشيكو بانزا بعد تأخر عودته لوفاة شقيقه

"مختلف".. خالد الغندور يعلق على عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي