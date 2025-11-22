من الموهبة الأفريقية التي ستُبهر العالم؟.. رد غير متوقع من شيكابالا

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تفاصيل رحلة فريق الأهلي إلى دولة المغرب لمواجهة فريق الجيش الملكي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغرب

الأهلي من المقرر أن يحل ضيفًا على نظيره الجيش الملكي عند التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن بعثة فريق الأهلي ستسافر إلى دولة المغرب صباح يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي كانت قد قررت في وقت سابق السفر إلى المغرب بطائرة عادية إلى كازابلانكا ومنها بالحافلة إلى مدينة الرباط قبل أن يتم تعديل القرار والسفر بطائرة خاصة إلى مدينة الرباط صباح يوم الأربعاء.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن سمير عدلي المدير الإداري سيسبق البعثة قبلها بـــ 24 ساعة للترتيب لاستقبال البعثة وحجز ملعب التدريب وإنهاء إجراءات التسكين في فندق الإقامة.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد اعتمد قرارًا بتكليف طارق قنديل عضو المجلس برئاسة البعثة علي أن يكون سيد عبدالحفيظ مرافقاً.

