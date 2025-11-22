وفاة أمين صندوق اتحاد كرة اليد المصري



أعلن اتحاد كرة اليد المصري اليوم السبت وفاة أمين الصندوق بمجلس إدارته نبيل خشبة.

وأشار الاتحاد المصري لكرة اليد عبر بيان رسمي صادر اليوم إلى أن صلاة الجنازة ستُقام اليوم بعد صلاة العشاء في أسيوط و العزاء غدًا بأسيوط و بعد غد في القاهرة.

وكان نبيل خشبة قد فاز بمنصب أمين الصندوق باتحاد كرة اليد بعد الانتخابات التي تمت في شهر ديسمبر 2024.

وذكر اتحاد كرة اليد عبر بيانه:"إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن و الأسي ينعي الإتحاد المصري لكرة اليد الأستاذ/ نبيل خشبة أمين صندوق الإتحاد، سائلين المولي عز و جل أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

