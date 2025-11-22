مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

وفاة أمين صندوق اتحاد كرة اليد المصري

كتب : مصطفى الجريتلي

02:33 م 22/11/2025

نبيل خشبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعلن اتحاد كرة اليد المصري اليوم السبت وفاة أمين الصندوق بمجلس إدارته نبيل خشبة.

وأشار الاتحاد المصري لكرة اليد عبر بيان رسمي صادر اليوم إلى أن صلاة الجنازة ستُقام اليوم بعد صلاة العشاء في أسيوط و العزاء غدًا بأسيوط و بعد غد في القاهرة.

وكان نبيل خشبة قد فاز بمنصب أمين الصندوق باتحاد كرة اليد بعد الانتخابات التي تمت في شهر ديسمبر 2024.

وذكر اتحاد كرة اليد عبر بيانه:"إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن و الأسي ينعي الإتحاد المصري لكرة اليد الأستاذ/ نبيل خشبة أمين صندوق الإتحاد، سائلين المولي عز و جل أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

اقرأ أيضَا:
"عودة لظهور ياسين منصور".. ما قصة اجتماعات محمود الخطيب مع شركات النادي الأهلي ؟

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نبيل خشبة الاتحاد المصري لكرة اليد وفاة نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد اليد

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا