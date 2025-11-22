شخصيته تغيرت 90% .. تعليق مفاجيء من أحمد شوبير عن علاقته بإبراهيم فايق

يلاقي النادي الأهلي نظيره شبيبة القبائل اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 5".

ومع الذكر قد توج فريق بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي.