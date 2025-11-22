مباريات الأمس
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الجونة

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

زيسكو

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:04 ص 22/11/2025
يلاقي النادي الأهلي نظيره شبيبة القبائل اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 5".

ومع الذكر قد توج فريق بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:



أخبار

